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"Донбасс-Арена" вошла в топ-20 лучших стадионов мира

Стадион в Донецке расположился в рейтинге между "Сан-Сиро" и Allianz Arena в Мюнхене.

"Донбасс-Арена" вошла в топ-20 лучших стадионов мира
"Донбасс-Арена"
Фото: dan-news.info

Авторитетное испанское спортивное издание Marca подвело итоги голосования за лучший стадион в мире.

В голосовании участвовали 40 стадионов.

Домашний стадион донецкого "Шахтера" - "Донбасс-Арена" занял почетное 18 место в итоговом рейтинге, набрав 9,2 тыс. голосов.

Лишь 100 голосов "Донбасс-Арене" не хватило, чтобы настичь миланский "Сан-Сиро".

Вместе с тем, донецкий стадион на 500 голосов опередил домашнюю арену "Баварии" – "Альянс".

Первое место занял "Каирский международный стадион" в Египте - домашняя арена местного клуба "Аль-Ахли" вместимостью в 75 000 зрителей. За него проголосовали 124,5 тыс. болельщиков.

Второе место за домашней ареной "Реала" - "Сантьяго Бернабеу" (54,4 тыс.), третий - "Ноу Камп" (32,1 тыс.), на котором выступает "Барселона".

Также в первом десятке "Сан Мамес" в испанском Бильбао, "Монументаль Давид Арельяно" в чилийском Макуле, домашняя арена "Атлетико" - "Ванда Метрополитано", "Ла Бомбонера" (Буэнос-Айрес, Аргентина), "Энфилд" (Ливерпуль, Великобритания), "Зигнал Идуна Парк" (Дортмунд, Германия) и "Олимпийский стадион" (Радес, Тунис).

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