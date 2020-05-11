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Составлен ностальгический футбольный рейтинг 90-х: в него попало киевское "Динамо"

FourFourTwo вспомнил времена Лобановского.

Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг футбольных вещей из 90-х, по которым навевает ностальгия. Номинация символично включает 90 фрагментов последнего десятилетия прошлого века.

Динамо-1998/99
Фото: football.ua
Динамо-1998/99

В нем внимание уделено и киевскому "Динамо" под руководством Валерия Лобановского. В той "третьей" великой команде мэтра (после "Динамо" середины 70-х и середины 80-х) выступали Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Команда вышла в полуфинал Лиги Чемпионов, а также выиграла девять национальных чемпионатов подряд.

Также в рейтинге упоминаются: Ферги-тайм, крошечные игроки в массивных футболках,

сборная Хорватии Роберта Просинечки, Звонимира Бобана и Давора Шукера, "Парма", колумбийский голкипер Рене Игита с его оригинальным методом "Удара скорпиона,"
игровой номер Ивана Саморано,
Роберто Баджо, штрафные Луиса Чилаверта, Алессандро дель Пьеро, величественная борода игрока "Шеффилд Юнайтед" Алана Корка,
комплекты игровой формы с воротником на пуговицах или на шнуровке,
похожего на скелет грузинского легионера "Ньюкасла" Темури Кецбая,
блондинистая сборная Румынии на ЧМ-1998,
чудо-гол Райана Гиггза в дполнительное время полуфинала Кубка Англии на "Вилла-Парк" против "Арсенала".

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