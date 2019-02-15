Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США (обновлено)
Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США (обновлено)
Молдова отзывает посла в России
Молдова отзывает посла в России
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке
Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
​Епископа УПЦ МП Гедеона лишили украинского гражданства из-за сокрытия российского, - ГМС
​Епископа УПЦ МП Гедеона лишили украинского гражданства из-за сокрытия российского, - ГМС
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
ГлавнаяСпорт

Лобановский попал в тройку лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу Чемпионов

У мэтра получилась хорошая компания.

Лобановский попал в тройку лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу Чемпионов
Валерий Лобановский
Фото: fourfourtwo.com

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу Чемпионов.

На третьем месте издание расположило легендарного тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского, выше – только Диего Симеоне и Арсен Венгер.

Напомним, в 1999-м году "Динамо" под руководством мэтра остановилось в шаге от финала, проиграв в 1/2 финала по сумме двух матчей мюнхенской "Баварии" (3:2, 0:1).

Добавим, не проиграй динамовцы в полуфинале, не было бы фантастического камбэка "Манчестер Юнайтед" на "Ноу Камп" в Барселоне.

Топ-12 тренеров, не выигрывавших Лигу Чемпионов:

  1. Диего Симеоне (Атлетико)
  2. Арсен Венгер (Монако, Арсенал)
  3. Валерий Лобановский (Динамо)
  4. Юрген Клопп (Боруссия Д, Ливерпуль)
  5. Бобби Робсон (Ньюкасл, Порту)
  6. Массимилиано Аллегри (Милан, Ювентус)
  7. Мирча Луческу (Галатасарай, Шахтер, Интер, Бешикташ, Рапид Бухарест)
  8. Кенни Далглиш (Ньюкасл)
  9. Отто Рехагель (Вердер, Кайзерслаутерн)
  10. Дидье Дешам (Монако, Марсель)
  11. Унаи Эмери (Спартак, Валенсия, Севилья, ПСЖ, Арсенал)
  12. Антонио Конте (Ювентус, Челси)
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также