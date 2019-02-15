У Тараса Степаненко будет время провести работу над ошибками.

Вслед за динамовцами Киева в европейскую весну-2019 вступили футболисты донецкого "Шахтера".

В матче стадии 1/16 финала Лиги Европы "горняки" в Харькове принимали франкфуртский "Айнтрахт".

Матч завершился результативной ничьей 2:2.

На результат поединка повлияло быстрое удаление полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко. Всего 11 минут понадобилось игроку сборной Украины, чтобы заработать две желтые карточки.

Стоит отметить, что дебют поединка был богат на события и без удаления Степаненко.

Уже на 7-й минуте счет открыли гости - Мартин Хинтереггер продавил в воздухе Исмаили и заставил ошибиться Андрея Пятова 0:1.

Фото: EPA/UPG

Спустя 3 минуты против Мораеса неаккуратно сыграл в собственной штрафной площади Макото Хасэбэ и английский рефери Энтони Тейлор назначил 11-метровый, реализованный Марлосом 1:1.

Фото: EPA/UPG

А спустя минуту соло взял Степаненко.

На удивление, после удаления игрока "Шахтера", матч не превратился в дорогу с односторонним движением.

Пропустив на 51-й минуте второй гол (Филип Костич),

Фото: EPA/UPG

"горняки" не пали духом, индивидуальными усилиями Исмаили создали и не реализовали на 63-й минуте голевой момент.

Однако это было только прелюдия. Спустя четыре минуты бразильский тандем Мораес – Тайсон создали еще один момент у ворот Кевина Траппа и, на этот раз, Тайсон был точен 2:2.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В оставшиеся 25 минут на поле шла открытая игра, с обоюдными шансами на победу.

При этом гости создали гораздо больше моментов, но "Шахтер" выстоял и сохранил шансы на общую победу в двухраундовом противостоянии.

Обновление.