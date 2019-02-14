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Международная ассоциация бокса приняла решение относительно женщин в хиджабах

AIBA разрешила женщинам выступать в хиджабах.

Фото: boxingscene.com

Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) разрешила женщинам-боксерам драться в спортивных хиджабах, сообщает Boxingscene.com.

Такое решение было принято после совещания в Стамбуле, отмечает издание.

Решение принято в связи с религиозными причинами, из-за которых некоторые спортсменки хотели бы выступать в специальном уборе, уточняет профильный боксерский сайт.

Стоит отметить, что ношение хиджабов во время соревнований также существует и в других видах спорта: волейболе, баскетболе и фехтовании.

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