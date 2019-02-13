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В матче НХЛ форвард "Калгари" лишился восьми зубов

В хоккей играют настоящие мужчины.

Фото: EPA/UPG

Нападающий "Калгари Флэймз" Джеймс Нил из-за игры высоко поднятой клюшкой защитника "Ванкувер Кэнакс" Алекса Биеги остался без восьми зубов, сообщает профильный журналист Эрик Фрэнсис.

Добавим, что до этого эпизода Нилу уже выбивали 13 зубов.

"Ванкувер" выиграл этот матч по буллитам 4:3 (2:2 1:1 0:0 0:0 1:0).

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