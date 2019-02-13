Нападающий "Калгари Флэймз" Джеймс Нил из-за игры высоко поднятой клюшкой защитника "Ванкувер Кэнакс" Алекса Биеги остался без восьми зубов, сообщает профильный журналист Эрик Фрэнсис.
James Neal said he lost 8 teeth Saturday, which pales in comparison to the 13 he lost early in his career. Teammates joking Neal needs subtitles when talking.— Eric Francis (@EricFrancis) 12 февраля 2019 г.
James Neal loses a bunch of teeth on a high-stick by Alex Biega pic.twitter.com/JXlc2Ftvmd— Brady Trettenero (@BradyTrett) 10 февраля 2019 г.
Добавим, что до этого эпизода Нилу уже выбивали 13 зубов.
"Ванкувер" выиграл этот матч по буллитам 4:3 (2:2 1:1 0:0 0:0 1:0).