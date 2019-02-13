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Иранский телеканал во время показа ЛЧ использовал старую эмблему "Манчестер Юнайтед" из-за религиозной цензуры

В стране запрещено изображение дьявола.

Фото: .itasportpress.it

Накануне в первом матче стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" уступил "Пари Сен-Жермен" 0:2.

Еще до поединка английский клуб стал жертвой особого случая, который касался его логотипа и самого названия "красные дьяволы".

Иранский телеканал изменил эмблему МЮ в студии, посвященной этому матчу, сообщает ITASportPress.

Руководство телеканала посчитало недопустимым изображение дьявола на эмблеме, пусть даже уважаемого английского клуба, в связи с религиозной цензурой, которая принята в стране, уточняет издание.

Вместо нынешней эмблемы "МанЮнайтед", канал использовал ее старый вариант, на котором отсутствует дьявол.

Это не первый подобный случай с использованием цензуры на иранском телевидении.

Напомним, иранское ТВ подвергло цензуре эмблему ФК "Рома" – кормящую волчицу.

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