"Динамо" попало в список самых культовых клубов в истории футбола по версии France Football

Достижения киевского клуба были по достоинству оценены.

Фото: cdynamo.kiev "Динамо" образца 1975 года

France Football опубликовал список из 21 клуба, в который вошли, по мнению издательства, самые культовые футбольные команды в истории этого вида спорта, сообщает sportarena.com.

В данный список вошли клубы, которые в определенные моменты футбольной истории внесли свой вклад в развитие игры или отметились выдающимися достижениями.

В число таких клубов попал и украинский - киевское "Динамо", которое расположилось на 17-м месте рейтинга.

Возглавил рейтинг - амстердамский "Аякс". Лишь на втором месте оказался мадридский "Реал", а замыкает тройку "Ливерпуль".

Вызывает недоумение попадание в номинацию клуба "Нью-Йорк Космос", даже при том условии, что за американский клуб, в разное время, играли такие звезды мирового футбола, как Пеле, Джорджо Киналья и Карлос Альберто.

Полный список самых культовых клубов выглядит следующим образом: