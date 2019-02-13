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"Динамо" попало в список самых культовых клубов в истории футбола по версии France Football

Достижения киевского клуба были по достоинству оценены.

&quot;Динамо&quot; образца 1975 года
Фото: cdynamo.kiev
"Динамо" образца 1975 года

France Football опубликовал список из 21 клуба, в который вошли, по мнению издательства, самые культовые футбольные команды в истории этого вида спорта, сообщает sportarena.com.

В данный список вошли клубы, которые в определенные моменты футбольной истории внесли свой вклад в развитие игры или отметились выдающимися достижениями.

В число таких клубов попал и украинский - киевское "Динамо", которое расположилось на 17-м месте рейтинга.

Возглавил рейтинг - амстердамский "Аякс". Лишь на втором месте оказался мадридский "Реал", а замыкает тройку "Ливерпуль".

Вызывает недоумение попадание в номинацию клуба "Нью-Йорк Космос", даже при том условии, что за американский клуб, в разное время, играли такие звезды мирового футбола, как Пеле, Джорджо Киналья и Карлос Альберто.

Полный список самых культовых клубов выглядит следующим образом:

  1. Аякс
  2. Реал Мадрид
  3. Ливерпуль
  4. Манчестер Юнайтед
  5. Бока Жуниорс
  6. Барселона
  7. Сантос
  8. Бенфика
  9. Ювентус
  10. Селтик
  11. Милан
  12. Интер
  13. Ривер Плейт
  14. Бавария
  15. Гонвед
  16. Нью-Йорк Космос
  17. Динамо Киев
  18. Торино
  19. Арсенал
  20. Црвена Звезда
  21. Сент-Этьенн
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