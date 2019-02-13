После матча Бундеслиги между "Баварией" и "Шальке-04" (3:1) случился один забавный эпизод. Игрок мюнхенцев Йосуа Киммих подошел к трибунам, чтобы отдать игровую футболку одному из мальчишек, стоявшему с плакатом-обращением.

Однако в процесс "передела собственности" Киммиха вступил наглый болельщик, стоящий на ряд выше того самого паренька с плакатом.

Порадоваться экспроприированной футболкой невоспитанный человек не сумел - он тут же, на месте преступления был осужден стоявшими рядом фанатами.

В конце концов футболка досталась тому, кому она и предназначалась.

Random dude taking a shirt meant for a kid and then stopped by others. The guy was ready to snatch it and then acts like he didn't know.



Glad to see Kimmich hang back to make sure the kid got the shirt. You can see the top of his head below. pic.twitter.com/j59ZjZZUcC — Divit (@_Leomarvel_) 11 февраля 2019 г.

Добавим, подаренная футболка Киммиха имеет особую ценность – в ней Йосуа сыграл свой 100-й матч в высшем дивизионе Германии.