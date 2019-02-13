После матча Бундеслиги между "Баварией" и "Шальке-04" (3:1) случился один забавный эпизод. Игрок мюнхенцев Йосуа Киммих подошел к трибунам, чтобы отдать игровую футболку одному из мальчишек, стоявшему с плакатом-обращением.
Однако в процесс "передела собственности" Киммиха вступил наглый болельщик, стоящий на ряд выше того самого паренька с плакатом.
Порадоваться экспроприированной футболкой невоспитанный человек не сумел - он тут же, на месте преступления был осужден стоявшими рядом фанатами.
В конце концов футболка досталась тому, кому она и предназначалась.
Random dude taking a shirt meant for a kid and then stopped by others. The guy was ready to snatch it and then acts like he didn't know.— Divit (@_Leomarvel_) 11 февраля 2019 г.
Glad to see Kimmich hang back to make sure the kid got the shirt. You can see the top of his head below. pic.twitter.com/j59ZjZZUcC
Добавим, подаренная футболка Киммиха имеет особую ценность – в ней Йосуа сыграл свой 100-й матч в высшем дивизионе Германии.