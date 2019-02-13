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Наглый фан отобрал футболку, брошенную подростку игроком "Баварии"

Другие болельщики моментально осудили коллегу.

Наглый фан отобрал футболку, брошенную подростку игроком "Баварии"
Йосуа Киммих
Фото: EPA/UPG

После матча Бундеслиги между "Баварией" и "Шальке-04" (3:1) случился один забавный эпизод. Игрок мюнхенцев Йосуа Киммих подошел к трибунам, чтобы отдать игровую футболку одному из мальчишек, стоявшему с плакатом-обращением.

Однако в процесс "передела собственности" Киммиха вступил наглый болельщик, стоящий на ряд выше того самого паренька с плакатом.

Порадоваться экспроприированной футболкой невоспитанный человек не сумел - он тут же, на месте преступления был осужден стоявшими рядом фанатами.

В конце концов футболка досталась тому, кому она и предназначалась.

Добавим, подаренная футболка Киммиха имеет особую ценность – в ней Йосуа сыграл свой 100-й матч в высшем дивизионе Германии.

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