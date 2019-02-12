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"Реал" предлагает за игрока "Ювентуса" 100 млн евро, - СМИ

Пауло Дибала летом может перебраться в чемпионат Испании.

"Реал" предлагает за игрока "Ювентуса" 100 млн евро, - СМИ
Пауло Дибала
Фото: EPA/UPG

"Реал" намерен приобрести игрока "Ювентуса" Пауло Дибалу в летнее трансферное окно, сообщает AS.

Мадридский клуб готов заплатить за 25-летнего аргентинца более 100 млн евро, отмечает издание.

При этом сумма может существенно снизиться за счет включения в сделку защитника "бланкос" Марсело», который хочет воссоединиться с Криштиану Роналду в "Ювентусе".

Отмечается, что Дибала недоволен своим положением в "Ювентусе". Ранее сообщалось, что туринский клуб хочет приобрести у "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который должен заменить Дибалу.

В нынешнем сезоне Дибала провел за "Старую синьору" 28 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

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