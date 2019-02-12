Руководство "Челси" приняло решение по Сарри, - The Guardian

У Маурицио есть месяц на исправление ситуации.

"Челси" пока не будет увольнять Маурицио Сарри с должности главного тренера, сообщает The Guardian. Судьба итальянского специалиста на "Стэмфорд Бридж" в качестве главного тренера будет фактически определена в оставшиеся дни текущего месяца, отмечает издание.

Руководство "пенсионеров" приняло решение дать наставнику шанс.

Напомним, накануне в матче Английской Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" Челси" потерпел унизительной поражение 0:6, что и стало причиной обсуждения перспектив в клубе для Сарри.

Уже в ближайший четверг "Челси" встречается в первом матче стадии 1/16 финала Лиги Европы с "Мальмё", и боссы клуба с западного Лондона надеются, что "Челси" продолжит борьбу как за европейский трофей, так и за попадание в Топ-4 АПЛ.

В течение ближайшего месяца подопечных Сарри ждут непростые поединки против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии, "Манчестер Сити" - в финале Кубка Лиги и "Тоттенхэма" - в чемпионате Англии.

В настоящее время "Челси" расположился на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ.