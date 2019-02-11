30-летний олимпийский чемпион из Германии скончался на швейцарском курорте

Максимилиан Райнельт оставил спорт и посвятил себя медицине.

На горнолыжном курорте в швейцарском Санкт-Морице скончался олимпийский чемпион Лондона-2012, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы по академической гребле 30-летний Максимилиан Райнельт из Германии.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, Максимилиану стало плохо во время лыжной прогулки на беговой трассе. Медики помочь не смогли. Смерть наступила на высоте Олимпийского холма.

Смерть спортсмена подтвердил официальный сайт олимпийской сборной Германии.

Wir trauern um Ruder-Olympiasieger Maximilian Reinelt. Wir sind unendlich traurig und mit unseren Gedanken bei Maximilians Familie und Freunden. @Deutschland8er #WirfuerD https://t.co/ZgBayaubp3 — Team Deutschland (@TeamD) 11 февраля 2019 г.

После олимпийского серебра в Рио-2016 Максимилиан решил оставить спорт и посвятить себя медицине. На следующей неделе Рейнельт хотел сопровождать немецкую команду U23 в статусе командного врача в тренировочном лагере в Мекненси (Испания).