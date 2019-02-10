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Зинченко двумя голевыми передачами поспособствовал унижению "Челси" на "Этихад"

"Манчестер Сити" разгромил "Челси" 6:0.

Зинченко двумя голевыми передачами поспособствовал унижению "Челси" на "Этихад"
Серхио Агуэро
Фото: EPA/UPG

В рамках 26-го тура Английской Премьер-Лиги чемпион страны – "Манчестер Сити" принимал "Челси".

Матч завершился неприличным, как для класса соперничающих команд, счетом – 6:0 в пользу "горожан".

Уже к 25-й минуте для "пенсионеров" всё было закончено – дубль Серхио Агуэро, а также голы Рахима Стерлинга и Илкая Гюндогана обеспечили "МанСити" комфортное преимущество 4:0.

Хозяева были быстрее, агрессивнее и целеустремленней.

Во втором тайме избиение подопечных Маурицио Сарри продолжилось. При абсолютном доминировании "горожане" сумели "лишь" дважды огорчить голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу – на 55-й минуте пенальти реализовал Агуэро, тем самым "переплавив" свой дубль в хет-трик 5:0, а под занавес поединка дубль оформил Стерлинг.

Отметим, что наставник "горожан" Хосеп Гвардиола доверил в центральном матче тура позицию левого защитника нашему Александру Зинченко.

Украинец выглядел раскованно и полезно. Именно после его индивидуальных действий Агуэро забил свой первый гол в матче, а передачей на Стерлинга помог англичанину забить свой второй гол. Два ассиста в одном матче АПЛ - это рекордный показатель для Александра.

После победы на "Этихад" "МанСити" сравнялся по очкам с "Ливерпулем", и по дополнительным показателям вернул себе первую строчку в турнирной таблице; при этом у "красных" одна игра в запасе и именно мерсисайдцы являются потенциальными лидерами АПЛ.

В свою очередь, "Челси" потерпел самое крупное поражение в своей истории в рамках АПЛ. Еще бы один пропущенный мяч и "пенсионеры" повторили свое абсолютное антидостижение в высшем английском дивизионе, которое датируется 26-м сентября 1953 года, когда "Челси" уступил "Вулверхэмптон Уондерэрс" 1:8.

 

 

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