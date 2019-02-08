Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохмед Салах показал неверотяную синергию точности глаза и мягкости обращения с мячом.
Транснациональная корпорация Pepsi пригласила лучшего бомбардира Английской Премьер-Лиги прошлого сезона на съемки своей рекламы.
В одном из эпизодов, египтянин решил отойти от сценария и изобразил нечто вроде импровизации, что позднее и выложил в своем Twitter.
Behind the scenes... pic.twitter.com/u2st8UVQol— Mohamed Salah (@MoSalah) 7 февраля 2019 г.
Не известно, войдет ли этот трюк в рекламную концепцию Pepsi.
В текущем сезоне форвард сыграл за "красных" 33 поединка, забив 19 голов и отдав 8 ассистов.
Ранее другой звездный игрок АПЛ Эден Азар показал, как нужно элегантно набивать мяч для американского футбола.