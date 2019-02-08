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Салах продемонстрировал запредельный трюк на сьемках рекламного ролика Pepsi

Мохамед Салах развлекается на съемочной площадке.

Мохамед Салах
Фото: EPA/UPG
Мохамед Салах

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохмед Салах показал неверотяную синергию точности глаза и мягкости обращения с мячом.

Транснациональная корпорация Pepsi пригласила лучшего бомбардира Английской Премьер-Лиги прошлого сезона на съемки своей рекламы.

В одном из эпизодов, египтянин решил отойти от сценария и изобразил нечто вроде импровизации, что позднее и выложил в своем Twitter.

Не известно, войдет ли этот трюк в рекламную концепцию Pepsi.

В текущем сезоне форвард сыграл за "красных" 33 поединка, забив 19 голов и отдав 8 ассистов.

Ранее другой звездный игрок АПЛ Эден Азар показал, как нужно элегантно набивать мяч для американского футбола.

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