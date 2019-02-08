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В полуфинале Кубка Испании был забит редкий гол, на который судья даже не обратил внимание

"Бетис" сыграл вничью с "Валенсией".

В полуфинале Кубка Испании был забит редкий гол, на который судья даже не обратил внимание
Хоакин в кругу со-товарищей отмечает свой гол
Фото: EPA/UPG

В Севилье на "Бенито Вильямарин" в присутствии 57 тыс. зрителей "Бетис" принимал "Валенсию" в рамках первого полуфинального матча Copa del Rey.

Поединок завершился результативной ничьей 2:2.

Футболисты "Бетиса" были близки к победе. По ходу встречи хозяева вели 2:0. Причем, на второй гол, забитый Хоакином прямым ударом с углового на 54-й минуте, поначалу никто не обратил внимание, включая рефери Карлоса дель Серро.

Лишь после вмешательства помощников судьи, отвечающих за VAR, дель Серро изменил свое решение и засчитал гол 2:0.

Валенсийцы сумели вернуться в игру спустя 16 минут после забитого россиянином Денисом Черышевым гола 1:2.

А в компенсированное время гостям удалось счет сравнять 2:2.

Гол Хоакина (2:13 трансляции).

Ответный поединок пройдет 28 февраля на "Месталье" в Валенсии.

Напомним, практически год назад, 10 февраля в рамках 22-го тура Ла Лиги футболисты "Бетиса" вышли на игру против "Валенсии" в футболках "Мы все Зозуля".

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