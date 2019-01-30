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"Валенсия" забила 2 гола в компенсированное время и вышла в полуфинал Кубка Испании

"Хетафе" не хватило пары минут, чтобы выйти в 1/2 финала.

"Валенсия" забила 2 гола в компенсированное время и вышла в полуфинал Кубка Испании
Родриго Морено
Фото: EPA/UPG

В повторном четвертьфинальном поединке Copa del Rey на "Месталье" "Валенсия" принимала "Хетафе" и добилась волевой победы 3:1.

Уже на 1-й минуте счет открыли гости (Хорхе Молина Видаль). С учетом результата первого матча, завершившегося победой Хетафе (1:0), положение хозяев по сумме двух встреч стало критичным.

Однако в рядах валенсийцев нашелся герой, который перевернул ход поединка - Родриго Морено отметился хет-триком.

При этом испанский футболист бразильского происхождения два своих гола забивал уже в компенсированное время.

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