У меня нет планов по поддержке ни одного из кандидатов в президенты, - Вакарчук
У меня нет планов по поддержке ни одного из кандидатов в президенты, - Вакарчук
Отец Гандзюк заявил о связи организатора убийства его дочери с главами Херсонского облсовета и ОГА
Отец Гандзюк заявил о связи организатора убийства его дочери с главами Херсонского облсовета и ОГА
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Вакарчук решил не баллотироваться в президенты
Вакарчук решил не баллотироваться в президенты
Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
Публикационный пожар
Публикационный пожар
ГлавнаяСпорт

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию во время поединка на этапе Кубка мира врезалась в телевизор

Ольга Харлан неудачно выступила в Солт-Лейк-Сити.

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию во время поединка на этапе Кубка мира врезалась в телевизор
Ольга Харлан
Фото: https://www.facebook.com/fencing.ukraine

Сильнейшая украинская фехтовальщица Ольга Харлан неудачно выступили на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 и четвертый номер мирового рейтинга вылетела уже на стадии 1/32 финала, проиграв в упорной борьбе 21-летней француженке Малине Вонсавади - 14:15.

Добавим, что в одном из поединков Ольга неудачно провела маневр и упала на монитор.

Видео момента падения лидер украинского фехтования поделилась в своем Intagram.

"Думаю, мне нужно улучшить чувство баланса и больше никогда не фехтовать возле телевизоров", - отметила Харлан в подписи к видео.

Отметим, что первый этап Кубка мира в Орлеане Харлан пропускала из-за проблем со здоровьем.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также