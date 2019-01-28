В рамках 21-го тура Серии А чемпион страны и безоговорочный лидер текущего чемпионата – туринский "Ювентус" играл в Риме с местным "Лацио".

Матч сложился тяжело для "Старой синьоры".

Стоит отметить, что "Ювентус впервые с сезона 2004/05 ни разу не ударил в сторону ворот за первый тайм, который завершился нулевой ничьей.

Во второй 45-минутке преимуществом также владели хозяева. Однако голы забивали исключительно гости.

Вначале, на 59-й минуте автоголом отметился Эмре Джан, удачно для "лациале" подставив голову при подаче углового 1:0.

После забитого гола футболисты "Лацио" продолжали доминировать на поле. Чиро Иммобиле не реализовал выход один на один с голкипером, а Луису Альберто не хватило сантиметров, чтобы положить мяч в верхний угол ворот.

"Ювентус" выручила стратегическая прозорливость наставника Массимилиано Аллегри, выпустившего на поле Федерико Бернардески и Жоау Канселу, которые сотворили оба гола гостей.

В первом случае кросс Бернардески завершился ударом Пауло Дибалы и добиванием Канселу 1:1.

Соотечественник Роналду заработал и пенальти за пару минут до финального свистка. Причем в атаке также непосредственное участие принимал Бернардески.

Криштиану исполнил 11-метровый безукоризненно 1:2.

"Bianconeri" одержали 19-ю победу в чемпионате, при двух ничьих и на 11 очков оторвались от ближайшего соперника – "Наполи".