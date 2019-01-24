"Челси" подписал лучшего в истории Серии А бомбардира

"Челси" арендовал нападающего Гонсало Игуаина, права на которого принадлежат туринскому "Ювентусу", сообщается на официальном сайте клуба с западного Лондона.

Аргентинец первую часть сезона провел в аренде в "Милане".

Гонсало будет выступать за "Челси" до конца сезона-2018/19.

Сообщается, что по окончании сезона английский клуб может продлить аренду еще на год при определенных условиях. Кроме того, "Челси" может выкупить форварда по фиксированной цене - 36 млн евро.

В этом сезоне Игауин провел за "россонери" 15 матчей в Серии А, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу. Всего в первой половине сезона аргентинец отметился за "Милан" восемью голами.

Напомним, Игуаин в сезоне 2015/16, выступая за "Наполи", побил абсолютный рекорд результативности в Серии А, который держался 66 лет, забив за Azzurri 36 голов.