Каталонцам на "Ноу Камп" придется ликвидировать гандикап в 2 мяча.

На "Хуан Санчес Писхуан" в Севилье одноименная команда в рамках Кубка Короля принимала действующего обладателя трофея – "Барселону".

Матч в столице Андалусии наглядно продемонстрировал, что "блаугранас" с Лионелем Месси и без него – это две разные команды.

Отметим, что наставник каталонцев Эрнесто Вальверде решил оставить в Барселоне Месси и Серхио Бускетса, а Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо – "на лавке".

Первый тайм прошел в динамичной борьбе, с явным преимуществом хозяев. Однако Sevillistas в первые 45 минут не смогли распечатать ворота полуэкспериментальной "Барселоны".

Зато во второй половине игры "Севилья", усилиями Пабло Сарабия (58-я минута) и Виссам Бен-Йеддера (76) сумела это сделать дважды.

"Севилья" в какой-то степени поквиталась с "Барсой" за разгромное поражение в финале прошлого розыгрыша Copa del Rey (0:5), и имеет хорошие шансы выбить команду Вальверде из нынешнего турнира.

Всё решится в ответном поединке на "Ноу Камп".