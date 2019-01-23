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"Бешикташ" отказался от Коноплянки: украинец запросил 4,5 млн евро зарплаты, - СМИ

Турецкий клуб не устроил "аппетит" украинца.

"Бешикташ" отказался от Коноплянки: украинец запросил 4,5 млн евро зарплаты, - СМИ
Евгений Коноплянка

Стамбульский "Бешикташ" отказался от идеи подписать 29-летнего игрока немецкого "Шальке-04" Евгения Коноплянки, сообщает турецкое издание Haberler.

Полузащитник сборной Украины запросил у турецкого клуба зарплату в размере 4,5 млн евро, уточняет издание, что явилось явно неподъемной ношей для платежной ведомости 15-кратных чемпионов Турции.

Отмечается, что это на 1 млн превышает его нынешний оклад в Гельзенкирхене.

Ранее сообщалось, что два турецких клуба - "Бешикташ" и "Фенербахче" изъявляли желание подписать Коноплянку.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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