20-кратный чемпион Англии - клуб "Манчестер Юнайтед" отметил 20-летие своего сотрудничества с UNICEF благотворительным вечером, который состоялся во вторник.

Помимо традиционного сбора средств и организации благотворительного аукциона с множеством призов, вечер запомнился одним забавным случаем, который произошел с полузащитником Джесси Лингардом.

Хавбек "красных дьяволов" решил поучаствовать в представлении фокусника, который ловкой манипуляцией рук незаметно для Лингарда лишил игрока сборной Англии завязанного галстука.

Джесси был несколько ошарашен профессионализмом фокусника.

Отметим, что за все время сотрудничества с UNICEF "Юнайтед" собрал для этой организации уже более 4 млн фунтов.