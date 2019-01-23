Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
ГлавнаяСпорт

Игрок "Манчестер Юнайтед" был ошарашен фокусником, который незаметно снял с него завязанный галстук

Джесси Лингард надолго запомнит этот вечер.

Игрок "Манчестер Юнайтед" был ошарашен фокусником, который незаметно снял с него завязанный галстук
Джесси Лингард
Фото: EPA/UPG

20-кратный чемпион Англии - клуб "Манчестер Юнайтед" отметил 20-летие своего сотрудничества с UNICEF благотворительным вечером, который состоялся во вторник.

Помимо традиционного сбора средств и организации благотворительного аукциона с множеством призов, вечер запомнился одним забавным случаем, который произошел с полузащитником Джесси Лингардом.

Хавбек "красных дьяволов" решил поучаствовать в представлении фокусника, который ловкой манипуляцией рук незаметно для Лингарда лишил игрока сборной Англии завязанного галстука.

Джесси был несколько ошарашен профессионализмом фокусника.

Отметим, что за все время сотрудничества с UNICEF "Юнайтед" собрал для этой организации уже более 4 млн фунтов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также