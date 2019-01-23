20-кратный чемпион Англии - клуб "Манчестер Юнайтед" отметил 20-летие своего сотрудничества с UNICEF благотворительным вечером, который состоялся во вторник.
Помимо традиционного сбора средств и организации благотворительного аукциона с множеством призов, вечер запомнился одним забавным случаем, который произошел с полузащитником Джесси Лингардом.
Хавбек "красных дьяволов" решил поучаствовать в представлении фокусника, который ловкой манипуляцией рук незаметно для Лингарда лишил игрока сборной Англии завязанного галстука.
Джесси был несколько ошарашен профессионализмом фокусника.
Ondertussen op het Unicef-gala... Jesse Lingard en de gezellige goochelaar. 😅 #VTBL pic.twitter.com/42FPKDjFbM— VTBL (@vtblnl) 23 января 2019 г.
Отметим, что за все время сотрудничества с UNICEF "Юнайтед" собрал для этой организации уже более 4 млн фунтов.