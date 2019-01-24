Фото: instagram.com/emilianosala9 Эмилиано Сала

Полиция возобновила поиски самолета, потерпевшего крушение, на борту которого находился игрок клуба Английской Премьер-Лиги "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

По мнению экспертов, самолет мог упасть из-за обледенения крыльев, что привело к падению в море.

Сообщение, отправленное Салой с борта самолета о том, что самолет трясется - это типичные признаки обледенения на крыльях, цитирует экспертов The Sun.

Напомним, Эмилиано отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем.

Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" и как раз летел в расположение своего нового клуба частным 35-летним одномоторным самолетом Piper PA-46, когда тот исчез с радаров.