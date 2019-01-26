В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги клуб украинца Евгения Коноплянки – "Шальке-04" играл на "Олимпияштадионе" в Берлине с местной "Гертой".
Коноплянка отыграл все 90 минут и отметился потрясающим голом на 17-й минуте.
Получив мяч вблизи угла штрафной площади, игрок сборной Украины сместился в центр и нанес фирменный удар с подкруткой в дальний угол ворот – так был открыт счет в матче.
До перерыва команды забили еще 3 гола.
Общий счет 2:2.
После этой ничьи "Шальке" поднялся в турнирной таблице на две позиции и занимает 12-е место.
Konoplyanka! 🤘🤘🤘 pic.twitter.com/ljvNQps5sq— Artem Art (@mioart23) 25 января 2019 г.