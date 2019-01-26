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Роскошный гол Коноплянки помог "Шальке" увезти очко из Берлина

Украинец провел на поле весь матч.

Роскошный гол Коноплянки помог "Шальке" увезти очко из Берлина
Евгений Коноплянка
Фото: twitter.com/Bundesliga

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги клуб украинца Евгения Коноплянки"Шальке-04" играл на "Олимпияштадионе" в Берлине с местной "Гертой".

Коноплянка отыграл все 90 минут и отметился потрясающим голом на 17-й минуте.

Получив мяч вблизи угла штрафной площади, игрок сборной Украины сместился в центр и нанес фирменный удар с подкруткой в дальний угол ворот – так был открыт счет в матче.

До перерыва команды забили еще 3 гола.

Общий счет 2:2.

После этой ничьи "Шальке" поднялся в турнирной таблице на две позиции и занимает 12-е место.

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