Более 5 тыс. фанатов, которые приехали на ЧМ-2018, до сих пор не покинули Россию

Это несмотря на то, что срок действия Fan-ID был специально продлен до конца 2018 года.

Более 5 тыс. фанатов, которые приехали в Россию по паспорту болельщика на Чемпионат мира по футболу, до сих пор не покинули страну, сообщает championat.com.

Срок действия Fan-ID был продлен до конца года и на 31 декабря в России оставалось около 12 тыс. человек. Совместными усилиями ФСБ и МВД это количество удалось сократить до 5,5 тыс. Правоохранители полагают, что к 30 марта все задержавшиеся будут депортированы из страны.

"Всего в России на ЧМ-2018 побывали 650 тыс. человек. Большинство из них в установленное время покинули страну", - сообщил заместитель начальника главного управления МВД РФ по миграции Андрей Краюшкин.

Самая большая диаспора на ЧМ-2018 состояла из американцев, которых было почти 90 тыс. человек. Бразильцы приехали в количестве более 77 тыс. В первую пятерку также входили представители Колумбии, Германии и Мексики.