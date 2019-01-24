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"Реал" сбросил с трона "Манчестер Юнайтед" по доходности

Мадридцы возглавили рейтинг европейских клубов по доходам.

"Реал" сбросил с трона "Манчестер Юнайтед" по доходности
Реал
Фото: EPA/UPG

Обладатель Лиги Чемпионов трех последних сезонов - мадридский "Реал" заработал больше других европейских клубов по версии Deloitte.

Международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита представила свой отчет о доходах европейских футбольных клубов по итогам прошлого сезона.

"Реал" за сезон 2017/18 заработал рекордные 750,9 млн евро. На втором месте расположилась "Барселона" - 690,4 млн.

Возглавлявший прошлогодний рейтинг "Манчестер Юнайтед" опустился на две позиции - 666 млн.

Также в первую десятку клубов вошли "Бавария" (629), "Манчестер Сити" (568), ПСЖ (542), "Ливерпуль" (514), "Челси" (506), "Арсенал" (439) и "Тоттенхэм" (428).

Стоит отметить, что Топ-20 ровно половина представляют клубы Английской Премьер-Лиги.

Интересно, что "Реал" возглавил данный рейтинг впервые с сезона 2014/2015.

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