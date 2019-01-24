Назначена дата первой защиты титула Гвоздиком

Непобежденный украинский чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет первую защиту пояса в марте нынешнего года, заявил его менеджер Эгис Климас.

Бой состоится 30 марта на вечере бокса компании Top Rank, который пройдет в Филадельфии.

"Это будет добровольная защита, мы пока не знаем имени соперника", - приводит слова Климаса sportarena.com, ссылаясь на портал Le Journal de Montréal.

Ранее стало известно, что WBC позволил украинцу провести добровольную защиту титула перед встречей с официальным претендентом - американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).