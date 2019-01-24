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"Барселона" осуществила рекордный трансфер

Френки Де Йонг продолжит карьеру в испанской "Барселоне".

"Барселона" и амстердамский "Аякс" достигли соглашения о трансфере 21-летнего голландского хавбека Френки Де Йонга, сообщает официальный сайт "блаугранас".

При этом Де Йонг доиграет текущий сезон в Голландии, после чего летом присоединится к испанской команде, отмечается в коммюнике.

Стоимость перехода составит 75 млн евро, плюс еще 11 млн "Аякс" может получить в качестве разнообразных бонусов, что является рекордом для голландского футбола.

Контракт с игроком сборной Нидерландов рассчитан до сезона-2023/24.

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