"Барселона" осуществила рекордный трансфер

"Барселона" и амстердамский "Аякс" достигли соглашения о трансфере 21-летнего голландского хавбека Френки Де Йонга, сообщает официальный сайт "блаугранас".

With the arrival of Frenkie De Jong we add talent, youth and Barça style to our sporting project. We are convinced that he will be a key part of our team for years to come. Welcome, Frenkie! pic.twitter.com/9HCHmrlqvj — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 23 января 2019 г.

При этом Де Йонг доиграет текущий сезон в Голландии, после чего летом присоединится к испанской команде, отмечается в коммюнике.

Стоимость перехода составит 75 млн евро, плюс еще 11 млн "Аякс" может получить в качестве разнообразных бонусов, что является рекордом для голландского футбола.

Контракт с игроком сборной Нидерландов рассчитан до сезона-2023/24.