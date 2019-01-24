Фото: EPA/UPG Наоми Осака

Представитель спонсора японской теннисистки Наоми Осаки Nissin принес извинения за рекламный плакат.

На нем японка гавайского происхождения изображена как белая женщина с европейской внешностью, что вызвало возмущение борцов с расовыми предрассудками.

"У нас не было намерения задеть кого-то, – цитирует "Спорт-Экспресс" представителя Nissin Такеши Кономи. – Мы признаем, что недостаточно чутко отнеслись к теме. Будем больше уделять внимания таким вопросам впредь".

One of Naomi Osaka's main sponsors has taken down an online ad campaign that depicts the Japanese tennis player with pale skin after it was criticized as insensitive https://t.co/Ttks9Gj8Pb — Los Angeles Times (@latimes) 24 января 2019 г.

Добавим, Наоми является победительницей последнего в 2018 году турнира Большого Шлема – US Open.