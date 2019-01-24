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На Australian Open расовый скандал: спонсор изобразил на плакате темнокожую финалистку белокожей

Наоми Осака поспорит за второй подряд Большой Шлем.

Наоми Осака
Фото: EPA/UPG
Наоми Осака

Представитель спонсора японской теннисистки Наоми Осаки Nissin принес извинения за рекламный плакат. 

На нем японка гавайского происхождения изображена как белая женщина с европейской внешностью, что вызвало возмущение борцов с расовыми предрассудками.

"У нас не было намерения задеть кого-то, – цитирует "Спорт-Экспресс" представителя Nissin Такеши Кономи. – Мы признаем, что недостаточно чутко отнеслись к теме. Будем больше уделять внимания таким вопросам впредь".

Напомним, Осака вышла в финал Australian Open, где сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

Добавим, Наоми является победительницей последнего в 2018 году турнира Большого Шлема – US Open.

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