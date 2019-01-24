Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
ГлавнаяСпорт

Усик переходит в супертяжелый вес, - промоутер

Первый поединок вне крузервейта пройдет в США.

Усик переходит в супертяжелый вес, - промоутер
Александр Усик
Фото: box.ua

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик свой следующий бой проведет в США в мае этого года, сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

"Определили, что следующий поединок Усика с наибольшей вероятностью должен пройти в супертяжелом весе и состояться в США. С высокой вероятностью этот поединок состоится в мае, либо 18-го, либо 25-го числа", - заявил Красюк в интервью каналу SportBoxingFootball.

"Усик хочет драться в супертяжелом весе. И он намерен драться с выдающимися боксерами, а не разгоняться и начинать с кем попало. Усик хочет драться с чемпионами или экс-чемпионами и на них демонстрировать свой уровень готовности и завоевания короны в супертяжелом весе", - отметил промоутер.

Кроме того, Красюк сообщил, что новый соперник Усика будет определен в ближайшие несколько недель.

"Когда узнаем следующего соперника? В ближайшие несколько недель он будет назначен. Мы будем знать соперника Александра на май на поединок в США в супертяжелом весе", - уточнил Красюк.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также