Андрей Шевченко владеет компанией, которая помогает Абрамовичу добывать золото в России, - DW

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принимал непосредственное участие к развитию холдинга Highland Gold Mining Limited российского олигарха и владельца клуба Английской Премьер-Лиги "Челси" Романа Абрамовича, говорится в расследовании немецкой международной общественной телерадиокомпании Deutsche Welle.

Капитализация Highland Gold Mining достигла более чем 600 млн долл., уточняется в расследовании.

Шевченко, согласно данным реестра компаний Великобритании, с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной компании MC Peat & Co. LLP - официального брокера акций холдинга, которые котируются на Лондонской бирже.

Абрамович контролирует холдинг вместе со своими бывшими однокурсниками Евгением Швидлером (гражданин США, глава компании Millhouse, прим. LB.ua) и Валерием Ойфом (являлся вице-президентом ОАО "Сибнефть", член Совета Федерации РФ от исполнительного органа государственной власти Омской области, владелец нидерландского футбольного клуба "Витесс", прим. редакции), он объединяет девять рудников на Чукотке, где в свое время губернаторствовал Абрамович, а также Дальнем Востоке России и в Кыргызстане, и добывает тонны золота и серебра более чем на 300 млн долл.

Андрей Шевченко не ответил на переданный через его ассистента запрос издания о том, какую именно роль он играет в данной инвестиционной брокерской компании. DW предполагает, что появление украинца в компании MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен его выступления за "Челси" в период с 2006 по 2008 годы.

Стоит напомнить, что Роман Абрамович является одним из приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов, вследствие чего власти Великобритании не так давно отказались продлевать владельцу "Челси" инвестиционную визу.