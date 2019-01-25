У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Андрей Шевченко владеет компанией, которая помогает Абрамовичу добывать золото в России, - DW

Deutsche Welle провела собственное расследование.

Андрей Шевченко владеет компанией, которая помогает Абрамовичу добывать золото в России, - DW
Андрей Шевченко и Роман Абрамович
Фото: EPA/UPG

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принимал непосредственное участие к развитию холдинга Highland Gold Mining Limited российского олигарха и владельца клуба Английской Премьер-Лиги "Челси" Романа Абрамовича, говорится в расследовании немецкой международной общественной телерадиокомпании Deutsche Welle.

Капитализация Highland Gold Mining достигла более чем 600 млн долл., уточняется в расследовании.

Шевченко, согласно данным реестра компаний Великобритании, с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной компании MC Peat & Co. LLP - официального брокера акций холдинга, которые котируются на Лондонской бирже.

Абрамович контролирует холдинг вместе со своими бывшими однокурсниками Евгением Швидлером (гражданин США, глава компании Millhouse, прим. LB.ua) и Валерием Ойфом (являлся вице-президентом ОАО "Сибнефть", член Совета Федерации РФ от исполнительного органа государственной власти Омской области, владелец нидерландского футбольного клуба "Витесс", прим. редакции), он объединяет девять рудников на Чукотке, где в свое время губернаторствовал Абрамович, а также Дальнем Востоке России и в Кыргызстане, и добывает тонны золота и серебра более чем на 300 млн долл.

Андрей Шевченко не ответил на переданный через его ассистента запрос издания о том, какую именно роль он играет в данной инвестиционной брокерской компании. DW предполагает, что появление украинца в компании MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен его выступления за "Челси" в период с 2006 по 2008 годы.

Стоит напомнить, что Роман Абрамович является одним из приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов, вследствие чего власти Великобритании не так давно отказались продлевать владельцу "Челси" инвестиционную визу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также