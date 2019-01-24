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Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с игроком "Кардиффа" Сала

Не обнаружив следов самолета, власти решили остановить спасательную операцию.

Эмилиано Сала
Фото: EPA/UPG
Эмилиано Сала
Полиция острова Гернси подтвердила прекращение операции по поиску пропавшего самолета с новичком клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Салой, сообщает издание onefootball.com.

"Моя команда получила распоряжение прекратить поисковую и спасательную операцию, которая проводилась с вечера понедельника", - цитирует издание руководителя поисковой операции Дэвида Баркера.

"Несмотря на все усилия, поиск с воздуха и на воде, который покрыл территорию около 1700 квадратных миль, а на некоторых участках поиск проводился дважды, не помог найти следы самолета, пилота или пассажира. Шансы на выживание на данном этапе выглядят минимальными", - отметил офицер.

"Несмотря на прекращение активной фазы операции, мы будем просить все проходящие мимо судна и авиаэкипажи сообщать о возможных следах пропавшего самолета", – подытожил Баркер.

Ранее полиция сообщала, что в поисковой операции участвуют 3 самолета, 5 вертолетов и 2 спасательных судна. Им помогали также моряки с кораблей, находившихся в зоне поиска.

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