Полиция прекратила поиски пропавшего самолета с игроком "Кардиффа" Сала

"Моя команда получила распоряжение прекратить поисковую и спасательную операцию, которая проводилась с вечера понедельника", - цитирует издание руководителя поисковой операции Дэвида Баркера.
"Несмотря на все усилия, поиск с воздуха и на воде, который покрыл территорию около 1700 квадратных миль, а на некоторых участках поиск проводился дважды, не помог найти следы самолета, пилота или пассажира. Шансы на выживание на данном этапе выглядят минимальными", - отметил офицер.
"Несмотря на прекращение активной фазы операции, мы будем просить все проходящие мимо судна и авиаэкипажи сообщать о возможных следах пропавшего самолета", – подытожил Баркер.