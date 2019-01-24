Украинские биатлонистки провально выступили на этапе Кубка мира в Антхольце

Первой в программе шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце стояла женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами.

Победу сенсационно одержала чешская спортсменка Маркета Давидова.

Второй на финише была финка Кайса Макарайнен, отставшая от победительницы менее, чем на 2 сек.

"Бронза" – у норвежки Марте Олсбю Ройселанд.

Представительницы украинского биатлона выступили провально. Лучшая среди наших - Анастасия Меркушина заняла 35-е место.

Обращает на себя внимание плохая функциональная готовность украинских биатлонисток. Та же Меркушина на огневом рубеже допустила лишь один промах, однако по времени отстала от Макарайнен, которая также промахнулась на стрельбище только раз, почти на полторы минуты.

А Валя Семеренко с одним промахом имеет отрицательный гандикап почти в две с половиной минуты.

Итоги гонки: