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ГлавнаяСпорт

Руководство "Монако" отстранило Анри от работы с командой

Три месяца назад Тьерри был полон надежд.

Тьерри Анри
Фото: EPA/UPG
Тьерри Анри

Главного тренера "Монако" Тьерри Анри отстранили от работы с первой командой, сообщает официальный сайт монегасков.

"Футбольный клуб "Монако" сообщает, что приняло решение отстранить от работы главного тренера команды - Тьерри Анри, в ожидании окончательного решения.

Франк Пасси возьмет на себя обязательства тренера на тренировке в эту пятницу", - гласит заявление.

41-летний Анри занимает пост наставника "Монако" с 13 октября 2018 года. Под руководством Анри монегаски провели 12 матчей в Лиге 1, из которых выиграли лишь два, при трех ничьих и семи поражений. Кроме того, "Монако" накануне вылетел из Кубка Франции, проиграв "Метцу" (1:3). Сейчас клуб занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 15 очков в 21 матче.

Как сообщает Nice-Matin, увольнение специалиста обойдется клубу в сумму от 10 до 15 млн евро.

Ранее СМИ сообщили, что монегаски ведут переговоры о возвращении с экс-тренером команды Леонарду Жардимом, уволенным в сентябре.

Леонарду Жардим
Фото: JFO
Леонарду Жардим

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