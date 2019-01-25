"Ньюкасл" согласовал аренду Лукаку

"Ньюкасл Юнайтед" согласовал трансфер левого защитника "Лацио" Жордана Лукаку на правах аренды до конца сезона, сообщает fapl.ru.

24-летний бельгиец приходится младшим братом нападающему "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

"Сороки" охотились за Жорданом с начала января, однако лишь сейчас договорились с римским клубом об условиях аренды, отмечает издание.

Добавим, что Лукаку-младший отметился своим первым появлением в стартовом составе "Лацио" в этом сезоне в Серии А лишь 20 января - начало кампании защитник пропустил из-за травмы колена.