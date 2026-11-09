«Вдалося імітувати атаку штурмової групи». Як використовували ударні НРК під час операції «Вівальді»

Микола (Макар) Зінкевич розповів LB.ua, як придалися ударні наземні комплекси під час операції, що взагалі включає поняття «ударний НРК», як може розвиватися цей напрямок, як удосконалюють у підрозділі готові вироби і навіть спільно з виробниками створюють нові.

Використання ударних наземних безпілотників на фронті стає все різноманітнішим. Нещодавно вперше в історії під час наступальної операції «Вівальді» Третій армійський корпус десантував НРК-камікадзе , оснащені вибухівкою, у ворожий тил за допомогою важких бомберів. Ця тактика отримала назву «Грифон» — на честь військового NC13 Григорія Бача з позивним Грифон, який зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу Андріївки на Бахмутському напрямку 2023 року.

«Навесні 2025 року ми провели першу ударну операцію, а справжньою точкою неповернення стали дві масштабні роботизовані операції. Під час однієї робот з кулеметом утримував позицію протягом 45 діб без участі піхоти. Під час іншої ми провели повноцінний роботизований штурм, у результаті якого за допомогою НРК узяли противника в полон, а наша піхота через 15 хвилин зайняла позиції без жодного пострілу», — розповідає Микола (Макар) Зінкевич, молодший лейтенант, командир підрозділу ударних НРК NC13 Третьої окремої штурмової бригади.

Фото: надане Третьою окремою штурмовою бригадою Микола (Макар) Зінкевич, молодший лейтенант, командир підрозділу ударних НРК NC13 Третьої окремої штурмової бригади.

Як почали застосовувати ударні НРК у NC13

У травні 2024 року за вказівкою командира батальйону Макар перейшов від штурмової роботи до розвитку наземних роботизованих комплексів. Тоді ще не існувало ані напрацьованої тактики, ані сформованої доктрини застосування їх в умовах сучасного поля бою.

«Ми фактично починали з нуля: були першопрохідцями, випробовували різні підходи, аналізували результати й напрацьовували власні рішення безпосередньо під час бойової роботи», — каже він.

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До літа 2025 року у взводі NC13 Другого штурмового батальйону впроваджували НРК для доставки вантажів й евакуації поранених, масштабували їхнє застосування, передавали досвід іншим підрозділам бригади. Спочатку, каже, доводилося долати скептичне ставлення, але згодом вдалося довести ефективність цього підходу. За цей час взвод став найрезультативнішим підрозділом НРК у Збройних силах, зазначає Макар.

Як колишні піхотинці і штурмовики, військові підрозділу добре знали потреби піхоти і бачили, що можливості НРК значно ширші за логістику й евакуацію: роботи можуть безпосередньо підтримувати піхотинців під час бою, виконуючи найризикованіші завдання.

«Навесні 2025 року ми провели першу ударну операцію, а справжньою точкою неповернення стали дві масштабні роботизовані операції. Під час однієї робот з кулеметом утримував позицію протягом 45 діб без участі піхоти. Під час іншої ми провели повноцінний роботизований штурм, у результаті якого за допомогою НРК узяли противника в полон, а наша піхота через 15 хвилин зайняла позиції без жодного пострілу», — розповідає командир підрозділу.

Тоді, каже, бригадний генерал Андрій Білецький побачив великий потенціал у розвитку ударних НРК, і за його наказом у вересні 2025 року створили єдиний у світі підрозділ ударних НРК NC13.

Фото: надане Третьою окремою штурмовою бригадою Оператори підрозділу ударних НРК NC13 Третьої штурмової бригади під час бойової роботи

Що включає поняття «ударний НРК»

Ударний НРК — це робот, який використовують для ураження противника та його об’єктів. Це може бути наземний камікадзе з вибуховим зарядом для роботизованих штурмових дій і ураження ворожих укриттів, бліндажів, командних пунктів. Або НРК з бойовим модулем, оснащеним кулеметом чи гранатометом, який може утримувати рубежі й підтримувати піхоту вогнем.

«Але можливості ударних НРК значно ширші, тут усе залежить від нашої фантазії. Ми постійно шукаємо нові способи застосування роботів, експериментуємо з їхнім оснащенням і поєднуємо різні види озброєння», — каже військовий.

Використання під час операції «Вівальді»

Щодня підрозділ виконує кілька місій із залученням ударних НРК. Майже жодна операція Третьої штурмової бригади не планується без залучення таких засобів. Вони все частіше йдуть перед піхотою, беруть на себе найнебезпечніші завдання та зменшують прямий контакт піхотинців з противником, каже Макар.

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У межах операції «Вівальді» застосували нову тактику: модернізували наземний дрон-камікадзе, оснастивши його двома одноразовими гранатометами Bullspike. Дрон спочатку відпрацьовував по позиції противника з гранатометів, а потім заїжджав на ціль і детонував.

Фото: скрин відео Третьої окремої штурмової бригади Робота НРК-камікадзе підрозділу NC13 Третьої штурмової бригади

Фото: скрин відео Третьої окремої штурмової бригади Робота НРК-камікадзе підрозділу NC13 Третьої штурмової бригади

«Така тактика дозволяє імітувати атаку штурмової групи. Противник неодноразово сприймав дії роботів як початок штурму й залишав позиції. Тобто один НРК послідовно застосовує два способи ураження, а ми отримуємо можливість ще ефективніше виконувати завдання без ризику для нашої піхоти», — пояснює Макар.

Ударні НРК стали одним з ключових факторів успіху «Вівальді», вважає він. На початковому етапі підрозділ виконував імітаційні та відволікальні маневри, щоб змусити противника розкрити свої засоби спостереження й вогневого ураження. Це дало змогу штурмовим групам просунутися й зайняти вигідні рубежі, розповідає Макар.

Згодом роботи підтримували штурми піхоти, проводили самостійні штурмові й диверсійні операції, уражали командні пункти, укриття, склади боєприпасів, місця зосередження особового складу, точки зльоту БпЛА, зокрема елітного російського підрозділу «Рубікон», що обмежило розвідувальні й ударні можливості противника. Також ударні НРК зупинили механізований штурм росіян.

«Це дезорганізувало систему управління, порушило логістику, унеможливило своєчасне підтягування резервів і суттєво підірвало морально-психологічний стан особового складу ворога. За словами полонених, поява НРК на полі бою викликала страх, змушувала їх залишати позиції та значно обмежувала будь-які активні дії», — пояснює військовий.

Завдяки залученню ударних НРК в операції «Вівальді» вдалося зберегти життя близько семи батальйонів піхоти — орієнтовно 3 600 бійців, каже Макар. Саме таку кількість військових довелося б залучити до бойових завдань, які натомість виконали роботи. За цей час ударні НРК завдали понад 380 уражень по ворожих цілях і провели понад 176 штурмових і диверсійних операцій.

Фото: скрин відео Третьої окремої штурмової бригади Bullspike підрозділу NC13 Третьої штурмової бригади Робота НРК-камікадзе з гранатометамипідрозділу NC13 Третьої штурмової бригади

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Які характеристики важливі для успішної місії

Насамперед оцінюють надійність НРК, його відповідність умовам поля бою, каже Макар. Також важливі запас ходу, вантажопідйомність, габарити, прохідність, сумісність із використовуваними системами зв’язку, зручність керування для операторів.

На відміну від камікадзе, які є одноразовими, НРК з бойовими модулями виконують завдання й повертаються з поля бою. Тому важлива технічна підтримка від виробника.

«Їх потрібно ремонтувати, обслуговувати і швидко забезпечувати запчастинами. Тому для нас важлива постійна взаємодія з виробником і його готовність оперативно доопрацьовувати засоби відповідно до наших потреб. Ми надаємо зворотний зв’язок, а виробники іноді направляють до нас інженерні групи, щоб на місці зрозуміти, які зміни потрібні», — розповідає військовий.

Були навіть випадки, коли наземні роботизовані комплекси створили разом з виробниками з нуля — зокрема, так з’явилися деякі моделі дронів-камікадзе, які зараз у топі серед ударних НРК.

Фото: надане Третьою окремою штурмовою бригадою Майстерня підрозділу ударних НРК NC13 Третьої штурмової бригади

Як доопрацьовують засоби

Жоден НРК не готовий до бойового застосування «з коробки», кожен потрібно доопрацювати під конкретні бойові завдання, каже Макар. У підрозділі є власна майстерня, де інженери, механіки, зварювальники, IT-спеціалісти та інші фахівці модернізують комплекси. Команда постійно зростає, адже обсяг роботи збільшується.

«Наприклад, для тактики «Грифон», яка полягає в десантуванні НРК з важких бомберів, ми адаптували засіб, який через свої габарити й характеристики не підходив для виконання інших задач. Ми полегшили його, змінили систему зв’язку і доопрацювали кріплення, що дозволило застосувати його в такий спосіб», — розповідає Макар.

Також на НРК доопрацьовують електроніку й системи керування, зокрема, розробили власний модуль, за допомогою якого можна замінити електроніку виробника на власну. Крім того, в підрозділі створили власне програмне забезпечення для керування роботами, тому не залежать від програм виробників.

«Це дозволяє уніфікувати системи керування на різних платформах незалежно від виробника й початкової комплектації», — пояснює військовий.

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Якщо готового рішення для певного завдання немає, можуть доопрацювати наявний виріб або розробити нове рішення разом з виробником чи власними силами. Також обмінюються досвідом з інженерами різних компаній, діляться з українськими виробниками досвідом застосування їхніх засобів у бойових умовах і разом удосконалюють їх. Макар зазначає: важливо, щоб цей досвід не залишався всередині одного підрозділу, а допомагав розвивати роботизацію у війську загалом.

Фото: скрин відео Третьої окремої штурмової бригади Тактика «Грифон» під час наступальної операції «Вівальді» Третього армійського корпусу

Окремий напрямок — якісне складання, ремонт і тестування перед бойовим застосуванням. Неправильно зібраний або відремонтований НРК може відмовити вже під час завдання.

«Дуже прикро подолати 20 кілометрів до цілі, а за кілька метрів до неї виявити, що засіб не спрацьовує», — зазначає військовий.

Підготовка операторів НРК

На базі підрозділу діє власна програма підготовки «НРК-Institute». Це 28-денний курс, який проводять інструктори з бойовим досвідом. Його проходить кожен боєць, який долучається до NC13, розповідає Макар.

«Програма охоплює не лише роботу з НРК. Бійці проходять тактичну й медичну підготовку, вивчають топографію, кібербезпеку, а також усю базу, необхідну для роботи з НРК: їхні типи, технічні характеристики, можливості та принципи роботи», — розповідає військовий.

Фото: скрин відео Третьої окремої штурмової бригади Робота операторів NC13 під час наступальної операції «Вівальді» Третього армійського корпусу

До підрозділу долучаються люди з різним досвідом: з інших військових частин, після СЗЧ або з цивільного життя. Тому курс допомагає вирівняти їхній рівень підготовки. Кожні два-три дні проводять тестування, а наприкінці — загальний іспит. За результатами можна побачити сильні сторони кожного бійця та визначити, на якому напрямі він буде найефективнішим.

Базова підготовка для операторів логістичних, евакуаційних та ударних НРК спільна. Відмінність полягає у спеціалізації: оператор ударного засобу має глибоко розуміти технічні характеристики НРК, його можливості, принципи роботи, характеристики та принципи роботи встановленого озброєння, особливості застосування під час виконання бойових завдань.

Також за потреби навчають бійців з інших підрозділів, діляться досвідом у різних напрямах: від роботи майстерні і керування НРК до планування операцій і підготовки операторів.

«Ми прагнемо масштабувати наш досвід на всі підрозділи Сил оборони, адже бачимо великий потенціал НРК у підтримці піхоти», — каже Макар.

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Фото: скрин відео Третьої окремої штурмової бригади Під час наступальної операції «Вівальді» Третього армійського корпусу

Чому у війську не настільки поширене використання ударних наземних дронів

Часто після перших невдалих спроб використання НРК підрозділи розчаровуються і повертаються до звичних методів роботи. Проблема в тому, що роботизація потребує системного підходу, каже Макар.

«Недостатньо просто отримати комплекси й навчити людей керувати ними — це насправді не так складно. Значно важче правильно організувати всю роботу навколо НРК: планування місій, розвідку, підготовку засобів, технічне обслуговування й ремонт», — розповідає військовий.

Навіть для ефективної роботи невеликого підрозділу НРК потрібні ціла команда фахівців і система, де кожен відповідає за свою ділянку. На це необхідні час, люди і ресурси. Але командування часто не готове вкладатися в цей напрям, особливо коли на початку потрібно долати багато труднощів.

«Ми самі проходили цей шлях і добре знаємо, наскільки складно починати, коли ні в кого запитати поради й немає готового досвіду, на який можна спиратися. Але весь цей час нас спонукало бажання зробити все можливе, щоб забрати в піхоти найнебезпечніші завдання й зберігати життя бійців», — каже командир підрозділу.

Зараз у NC13 уже мають досвід і діляться ним з іншими. Але для цього потрібна й зустрічна зацікавленість — готовність учитися, пробувати, вкладатись і не зупинятися після перших невдач, зазначає військовий.

Фото: надане Третьою окремою штурмовою бригадою Майстерня підрозділу ударних НРК NC13 Третьої штурмової бригади

Чому замало державної підтримки напрямку ударних НРК

Пару років тому мало хто говорив навіть про евакуаційні НРК, не кажучи про їхнє системне застосування, згадує Макар. Але поступово вони довели свою ефективність, їх почали застосовувати все більше підрозділів. І сьогодні це стало нормою.

«Так працюють нововведення в Збройних силах. Ти спочатку дуже довго показуєш, що це щось робоче і потрібне, потім це починає розкручуватись, ухвалюватись, армія починає щось закуповувати, виділяти. Думаю, те саме буде і з ударними НРК», — зазначає командир підрозділу.

На його думку, напрямок НРК завжди був недостатньо забезпеченим з боку держави, а на початках підтримки взагалі не було. Підрозділи НРК у Третій окремій штурмовій бригаді почали роботу виключно на ентузіазмі й підтримці командування, шукали кошти на це, залучали волонтерську, спонсорську допомогу. Коли НРК довели свою користь на полі бою, допомоги побільшало. Тепер їхній досвід роботи з НРК масштабують на Третій армійський корпус. Макар сподівається, що його поширять на всі Збройні сили України — з відповідним державним фінансуванням.

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Фото: надане Третьою окремою штурмовою бригадою Микола (Макар) Зінкевич, молодший лейтенант, командир підрозділу ударних НРК NC13 Третьої окремої штурмової бригади.

Десантування НРК. Що далі?

З міркувань безпеки NC13 не розголошує планів і подальших напрацювань у застосуванні НРК. Відоме загалу — лише маленький відсоток того, що робить підрозділ. Більшість операцій не публічні. Після перших випадків десантування НРК з безпілотника підрозділ продовжить дивувати ефективними операціями й унікальними тактиками застосування НРК, і кількість таких операцій зростатиме, запевняє Макар.

«Наша мета на 2026 рік — замінити технологіями до 30 % особового складу на найважчих ділянках фронту в смузі відповідальності Третього армійського корпусу. Ми працюємо, щоб НРК брали на себе основний удар, а піхота ставала елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати наземний комплекс. Бо життя людей безцінне, а роботи не кровоточать», — розповідає військовий.