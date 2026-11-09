Комісія ООН: Росія шляхом обману і примусу завербувала у свою армію громадян 29 країн

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні встановила переконливі докази вербування шляхом обману та примусу громадян 29 країн світу до лав російських збройних сил.
Про це йдеться у результатах розслідування комісії, повідомили у ГУР Міноборони.
Росія координувала діяльність посередників, які заманювали чоловіків фіктивними пропозиціями роботи, організовували їхній переїзд, а після прибуття домагалися підписання військових контрактів.
У багатьох випадках у “рекрутів” забирали паспорти й телефони, а відмова підписувати контракт супроводжувалася погрозами або реальним насильством.
Завербовані іноземці, які не володіють російською мовою, часто не мають належної військової підготовки та не розуміють умов підписаних контрактів, опиняються в штурмах на найнебезпечніших ділянках фронту.
Комісія ООН задокументувала випадки, коли іноземних рекрутів відправляли на передову всупереч письмовим гарантіям, що вони не братимуть участі в бойових діях. В одній із таких груп чисельністю 30 чоловіків – 17 загинули, п'ятеро зникли безвісти, ще один повернувся після поранення.
Дослідники також зафіксували побиття, погрози вбивством і використання безпілотників для перешкоджання відступу найманців.
“Ціна російського вербування дедалі виразніше простежується і в статистиці полону. За даними української розвідки, в українському полоні вже перебувають десятки громадян 18 африканських держав, і їхня кількість лише зростає”, – зазначили у ГУР.
Розвідники додають, що вербування не забезпечує іноземцям навіть базових гарантій. Посередники зникають зі зв'язку, родичі не можуть отримати інформацію про близьких, а обіцяні виплати та компенсації стають недосяжними.
- У ГУР також повідомили, що Росія відкриває в Африці редакційні центри, домовляється про мовлення на місцевих радіостанціях, запускає цифрові платформи й залучає місцевих журналістів та блогерів. Через ці платформи Москва проводить вербування у свою армію.
- За даними української розвідки, станом на жовтень 2026 року встановлено персональні дані щонайменше 5 451 громадянина 43 африканських держав, які підписали контракти зі збройними силами РФ.