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Комісія ООН: Росія шляхом обману і примусу завербувала у свою армію громадян 29 країн

У багатьох випадках у “рекрутів” забирали паспорти й телефони, а відмова підписувати контракт супроводжувалася погрозами або реальним насильством.

Комісія ООН: Росія шляхом обману і примусу завербувала у свою армію громадян 29 країн
Фото: AFP

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні встановила переконливі докази вербування шляхом обману та примусу громадян 29 країн світу до лав російських збройних сил

Про це йдеться у результатах розслідування комісії, повідомили у ГУР Міноборони.

Росія координувала діяльність посередників, які заманювали чоловіків фіктивними пропозиціями роботи, організовували їхній переїзд, а після прибуття домагалися підписання військових контрактів. 

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У багатьох випадках у “рекрутів” забирали паспорти й телефони, а відмова підписувати контракт супроводжувалася погрозами або реальним насильством.

Завербовані іноземці, які не володіють російською мовою, часто не мають належної військової підготовки та не розуміють умов підписаних контрактів, опиняються в штурмах на найнебезпечніших ділянках фронту.

Комісія ООН задокументувала випадки, коли іноземних рекрутів відправляли на передову всупереч письмовим гарантіям, що вони не братимуть участі в бойових діях. В одній із таких груп чисельністю 30 чоловіків – 17 загинули, п'ятеро зникли безвісти, ще один повернувся після поранення. 

Дослідники також зафіксували побиття, погрози вбивством і використання безпілотників для перешкоджання відступу найманців.

“Ціна російського вербування дедалі виразніше простежується і в статистиці полону. За даними української розвідки, в українському полоні вже перебувають десятки громадян 18 африканських держав, і їхня кількість лише зростає”, – зазначили у ГУР.

Розвідники додають, що вербування не забезпечує іноземцям навіть базових гарантій. Посередники зникають зі зв'язку, родичі не можуть отримати інформацію про близьких, а обіцяні виплати та компенсації стають недосяжними. 

  • У ГУР також повідомили, що Росія відкриває в Африці редакційні центри, домовляється про мовлення на місцевих радіостанціях, запускає цифрові платформи й залучає місцевих журналістів та блогерів. Через ці платформи Москва проводить вербування у свою армію.
  • За даними української розвідки, станом на жовтень 2026 року встановлено персональні дані щонайменше 5 451 громадянина 43 африканських держав, які підписали контракти зі збройними силами РФ. 
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