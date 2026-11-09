У Росії поскаржилися на атаку дронів. Імовірно горить на Кірішському НПЗ

У Росії повідомили про пожежу на Кірішському нафтопереробному заводі у Ленінградській області.

Як пише Astra, вночі у Санкт-Петербурзі перестав працювати мобільний інтернет, і місцева влада оголосила про начебто «величезну кількість БПЛА» у Ленінградській області.О 2:45 в аеропорту Пулково запровадили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Вночі в районі ТОВ «ВО "Киришинефтеоргсинтез"» очевидці чули звуки вибухів. Він знаходиться приблизно за 100 км на південний схід від Санкт-Петербурга і є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

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Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що є попадання в промзоні міста Кіріші. За його заявою, над територією Ленінградської області начебто збили 81 дрон.

НПЗ було введено в експлуатацію у 1966 році. Він належить до ПАТ «Сургутнафтогаз». Проектна потужність підприємства становить близько 20–21 млн. тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, бітум, скраплений газ та нафтохімічну продукцію.

У 2025 році США ввели санкції проти «Сургутнафтогазу» та пов'язаних з ним структур. У санкційних матеріалах фігурував і КІНЕФ. Також санкції проти компанії ввели ЄС та Великобританія.

У 2025–2026 роках НПЗ неодноразово зазнавав атак безпілотників. Після атаки 30 серпня 2026 року повністю зупинив переробку нафти через пошкодження двох установок первинної переробки.

Міноборони РФ стверджує, що за ніч начебто збили 430 дронів над територіями Білгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Ленінградської, Липецької, Орловської, Псковської, Смоленської, Тамбовської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону та анексованого Криму.