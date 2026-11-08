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У Німеччині затримали чоловіка, який підняв палестинський прапор перед будівлею Рейхстагу

Ще двох його спільників після встановлення їхніх особистих даних та винесення припису залишити територію відпустили.

У Німеччині затримали чоловіка, який підняв палестинський прапор перед будівлею Рейхстагу
Прапор над будівлею Рейхстагу
Фото: EPA/UPG

У Німеччині затримали чоловіка, який підняв палестинський прапор перед будівлею Рейхстагу у Берліні. 

Про це пише видання Tagesschau.

Зазначається, що 22-річний чоловік після 11:30 видерся на майже 30-метрову щоглу, зняв прапор Німеччини, кинув його на землю, а на його місці встановив палестинський прапор. 

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Біля підніжжя щогли перебували ще двоє чоловіків віком 20 і 32 роки, які допомагали йому. Їх затримали одразу. Тим часом 22-річний чоловік залишався на верхівці щогли, будучи пристебнутим страхувальною системою для скелелазіння.

Приблизно о 12:30 він самостійно спустився вниз. Одночасно поліцейські за допомогою пожежників зняли палестинський прапор.

Проте через пошкодження підйомного механізму щогли, німецький прапор не вдалося одразу повернути на місце.

22-річного чоловіка, за даними поліції, поки що залишили під вартою. Двох інших чоловіків після встановлення їхніх особистих даних та винесення припису залишити територію відпустили.

Подальше розслідування проводить підрозділ державної безпеки кримінальної поліції Берліна (Landeskriminalamt).

Слідчі перевіряють підозри в нарузі над державою та її символами, пошкодженні майна, що становить суспільну цінність, порушенні закону Берліна про свободу зібрань, а також незаконному проникненні на чужу територію.

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