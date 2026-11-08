COP31: в Анталії завтра офіційно стартує конференція ООН зі зміни клімату

Саміт нетипово матиме двох господарів: його проведуть у Туреччині та Австралії. На захід збираються десятки світових лідерів і представники майже 190 країн, керівництво США другий рік поспіль ігнорує кліматичну конференцію.

Завтра в Анталії офіційно стартує 31-ша Конференція ООН зі зміни клімату (COP31), яка триватиме до 20 листопада.

Як пише The Guardian, у Туреччині збираються десятки світових лідерів і представники майже 190 країн для участі в кліматичних переговорах.

Країни, що розвиваються, та громадянське суспільство прагнутимуть зробити питання кліматичного фінансування й справедливості центральними темами переговорів на конференції.

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“Очікуються суперечки між багатими та бідними країнами щодо того, хто має платити за наслідки кліматичної кризи, а також щодо повільних темпів скорочення викидів парникових газів”, – зазначає видання.

Саміт нетипово матиме двох господарів: його проведуть у турецькій Анталії, але змістовною частиною переговорів та фінальними резолюціями керуватиме Австралія. Такого компромісу країни досягли торік після того, як Анкара і Канберра висунули окремі заявки на проведення заходу.

“Нам потрібен відчутний результат, зосереджений на практичній реалізації (заходів зі скорочення викидів та фінансування), – такий, щоб люди бачили: це справді відбувається. Нам потрібен прогрес; це має бути крок уперед порівняно з попередніми конференціями COP”, – заявив Кріс Боуен, міністр з питань клімату та енергетики Австралії, який головуватиме на переговорах.

Додамо, США вже другий рік поспіль відмовляються надсилати свою делегацію на саміт. За словами представника Білого дому, адміністрація президента Дональда Трампа не бажає мати нічого спільного з “екстремістською кліматичною політикою”, яку підтримують інші країни.

Але група з 20 конгресменів-демократів вирушила до Анталії, натхненна успіхом своєї партії на проміжних виборах у США минулого тижня. Ця перемога дозволяє їм заблокувати спроби Трампа скасувати екологічні норми та припинити фінансову підтримку чистої енергетики.

Зазначимо, обидві країни-голови цьогорічного COP31 значною мірою залежать від викопного палива. Австралія є одним з провідних світових експортерів вугілля та зрідженого природного газу. Лівоцентристський уряд Лейбористської партії країни має цілі досягти нульового рівня викидів парникових газів до 2050 року та до 2030 року виробляти понад 80% електроенергії за допомогою сонячної та вітрової енергії, але Канберра відстає від їх досягнення.

Туреччина також хоче, щоб більше країн перейшли на електричні технології, зокрема електромобілі та теплові насоси, які значно ефективніші за їхні аналоги на викопному паливі. На розгляді буде ціль, згідно з якою до 2035 року електроенергія має становити 35% кінцевого світового енергоспоживання, однак цю пропозицію не підтримують деякі учасники.