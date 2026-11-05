Ердоган планує обговорити з Путіним припинення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним щодо зусиль із припинення війни в Україні.
Про це він повідомив, спілкуючись з журналістами після візиту до Південної Кореї, пише Reuters.
За словами Ердогана, міністр закордонних справ Туреччини та інші відповідальні посадовці ведуть контакти з обома сторонами щодо можливості організувати зустріч України та Росії в Туреччині.
Водночас речник Кремля раніше Дмитро Пєсков заявив, що наразі конкретних планів щодо розмови Путіна з Ердоганом немає. За його словами, таку розмову за потреби можуть організувати в короткий термін.
- 31 жовтня під час зустрічі в Туреччині Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили перспективи тристоронніх переговорів щодо завершення війни та можливість залучення до них Анкари, європейських країн та інших партнерів. Зеленський заявив, що розглядають різні формати перемовин, зокрема проведення зустрічі в Туреччині.
- 1 листопадав інтерв’ю CNN Türk Зеленський назвав Анкару можливим посередником у переговорах і наголосив, що підтримує такий формат з огляду на відносини України з Туреччиною та контакти президента Ердогана з очільником Кремля.