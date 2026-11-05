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Ердоган планує обговорити з Путіним припинення війни в Україні

Туреччина також веде переговори з обома сторонами щодо можливої зустрічі представників України та Росії на своїй території.

Ердоган планує обговорити з Путіним припинення війни в Україні
Путін та Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним щодо зусиль із припинення війни в Україні. 

Про це він повідомив, спілкуючись з журналістами після візиту до Південної Кореї, пише Reuters.

За словами Ердогана, міністр закордонних справ Туреччини та інші відповідальні посадовці ведуть контакти з обома сторонами щодо можливості організувати зустріч України та Росії в Туреччині.

Водночас речник Кремля  раніше Дмитро Пєсков заявив, що наразі конкретних планів щодо розмови Путіна з Ердоганом немає. За його словами, таку розмову за потреби можуть організувати в короткий термін.

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