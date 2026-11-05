Ердоган планує обговорити з Путіним припинення війни в Україні

Туреччина також веде переговори з обома сторонами щодо можливої зустрічі представників України та Росії на своїй території.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним щодо зусиль із припинення війни в Україні.

Про це він повідомив, спілкуючись з журналістами після візиту до Південної Кореї, пише Reuters.

За словами Ердогана, міністр закордонних справ Туреччини та інші відповідальні посадовці ведуть контакти з обома сторонами щодо можливості організувати зустріч України та Росії в Туреччині.

Водночас речник Кремля раніше Дмитро Пєсков заявив, що наразі конкретних планів щодо розмови Путіна з Ердоганом немає. За його словами, таку розмову за потреби можуть організувати в короткий термін.