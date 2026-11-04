Зеленський провів півторагодинну розмову з Віткоффом та Кушнером

Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками Трампа з питань регулювання війни в Україні Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Про це президент України повідомив на своїй сторінці в Telegram
"Півтори години зараз говорили дуже детально зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Готуємось до тристороннього формату на рівні команд між Україною, Сполученими Штатами та Росією – вже менш ніж за тиждень", - йдеться в заяві.
Також президент розповів, що в Брюсселі відбулась змістовна зустріч української команди з командами США, ЄС, Франції, Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та представників глобальної бізнес-спільноти щодо післявоєнного відновлення. Завтра обговорять гарантії безпеки для України. Зеленський заявив, що Україна подала свої пропозиції Американській стороні.
Обговорили також передачу ППО, зокрема перехоплювачів для Patriot, а також співпрацю зі США у форматі Drone Deals.
- У Брюсселі відбулись дві важливі зустрічі України з міжнародними партнерами. Одна з них стосувалась відновлення після війни та інвестицій, на іншій обговорили фінансування України в наступному році.