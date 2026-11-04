"Мої лазери не спрацювали": Маск відреагував жартом на поразку республіканців

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував жартом на поразку республіканців на проміжних виборах у США, хоча сам витратив майже пів мільярда доларів на підтримку кандидатів від цієї партії.

Свою реакцію бізнесмен висловив у соцмережі Х.

"Схоже, мої космічні лазери для втручання у вибори цього разу не спрацювали", – написав Маск, додавши емодзі знизування плечима.

Контекст

За даними аналітичного проєкту OpenSecrets, пише Le Monde, внески Маска в республіканські політичні кампанії сягнули майже $500 млн. Це зробило його найбільшим приватним донором в одному виборчому циклі відтоді, як у 2010 році в США дозволили необмежені політичні витрати.

Основну частину коштів мільярдер спрямував до America PAC, яка підтримує республіканців, а також до суперкомітету Senate Leadership Fund. Зокрема, у вересні останній отримав від Маска $158 млн на підтримку кандидата в сенатори від Техасу Кена Пекстона.

Однак Пекстон програв демократу Джеймсу Таларіко. Під час мітингу з нагоди перемоги в Остіні той згадав Маска серед впливових опонентів, із якими довелося змагатися, назвавши його найбагатшою людиною світу. Таларіко також зауважив, що проти нього виступали президент США та політичний істеблішмент Вашингтона.