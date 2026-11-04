Історична перемога: Джеймс Таларіко став першим демократом з 1988 року, хто виграв вибори до Сенату США від Техасу

Демократ Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пекстона на виборах до Сенату США у Техасі. Це перша за майже 40 років перемога представника Демократичної партії в сенатських перегонах у цьому штаті.

Про це пише BBС.

Техас традиційно вважається "штатом республіканців", тому результат став одним із найбільших сюрпризів цьогорічних виборів. Перемога Таларіко також зміцнила позиції демократів, які за підсумками голосування отримали повний контроль над Конгресом США.

Що відомо про Джеймса Таларіко?

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Таларіко, колишній учитель, до минулого року залишався маловідомим політиком. У своїй кампанії він зосередився на зростанні вартості життя за республіканського керівництва.

Його суперник Пекстон намагався переконати виборців, що погляди демократа надто прогресивні для Техасу, і неодноразово проводив спільні передвиборчі заходи з президентом Дональдом Трампом.

Перемозі Таларіко передувала дорога й напружена кампанія. На перегони витратили понад пів мільярда доларів, що зробило їх найдорожчими в історії виборів до Сенату США. Зокрема, Ілон Маск спрямував 158 млн доларів до суперкомітету політичних дій, який підтримував Пекстона.

Сам Пекстон мав низку політичних скандалів. У 2023 році контрольований республіканцями Сенат штату виправдав його після імпічменту за звинуваченнями в корупції. Також проти нього висували федеральні звинувачення у шахрайстві з цінними паперами, які згодом відхилили.

Таларіко заявив прихильникам, що його перемога стала доказом того, що гроші не можуть переважити волю виборців. Він також порівняв свою кампанію з біблійною історією про Давида і Голіафа.