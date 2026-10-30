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ГоловнаБлогиКолективний блог групи "Перше грудня"

У нас немає вибору, захищатися чи ні

Україна входить у чергову, вже п’яту зиму повномасштабної війни в стані не лише військового й економічного, а й морально-психологічного виснаження.

В цей момент варто нагадати собі, де ми є, як сюди потрапили і що очікує нас попереду.

Дим над багатоповерхівками після нічних обстрілів Києва
Фото: LB.ua
Дим над багатоповерхівками після нічних обстрілів Києва

Ми не обирали цю війну. Хай там хто звинувачує Україну в тому, що вона сама спровокувала – своєю слабкістю чи, навпаки, наполегливістю у прагненні до ЄС і НАТО, своєю мовною й культурною політикою, своєю неготовністю терпіти авторитаризм і корупцію чи визнати себе зоною виключних російських інтересів, – ми точно знаємо, що єдиною причиною війни є агресія, а єдиним її винуватцем – росія.

Російсько-українська війна є екзистенційною війною, тобто для нас це війна за наше право на життя – у нас немає вибору, захищатися чи ні. Ця війна обумовлена не якимись економічними чи географічними обставинами, а самим нашим історичним вибором – існувати як незалежна українська нація у власній країні, вільно від імперій. Ця війна, як і попередні війни росії проти України, спричинена російським імперіалізмом. Час Української незалежності дав нам можливість заново сформувати свою ідентичність, утвердитися у спільних цінностях, розбудувати державні інституції та виростити нове покоління. Якби війна почалася у 1991, шансів було би небагато.

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Так само відкидаємо звинувачення у нашій непоступливості, мовляв, якби Україна капітулювала, то жертв, страждань і руйнувань було би менше. Історичний досвід доводить протилежне. Втрата української державності сто років тому призвела до більших жертв і страждань, до депортацій і таборів, до Голодомору й розстріляної культури, до спроби стерти українську ідентичність, розчинивши її в «радянському народі». 

Російсько-українська війна давно переросла у війну на виживання, виснажуючи фронт, тил, економіку, державне управління, освіту, всі сфери нашого життя. Без наполегливих зусиль кожної людини на фронті й у тилу, без допомоги міжнародних партнерів країна би не протрималася. Ми всі заслуговуємо на те, щоб подякувати одне одному.

Водночас накопичуються втома й виснаження. Моральний дух перебуває під додатковим тиском через нерозв’язані внутрішні проблеми: корупція, мобілізація та строки служби, порушення демократичних норм, невиправданий тиск на економіку, слабка публічна комунікація влади, відсутність плану перемоги, а на додачу тривожні очікування щодо зими.

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Але ми знаємо з власної історії, яка альтернатива нашому опору. Недарма кажуть: «Якщо росія припинить воювати, не буде війни. Якщо Україна припинить воювати, не буде України» – а врешті не буде багатьох із тих, хто читає ці рядки.

Тож попри втому й виснаження ми мусимо продовжувати опір: підтримувати Сили оборони України, піклуватися про тих, кому важче, продовжувати боротися проти корупції та за добре й професійне врядування – адже у війні на виснаження перемагає той, хто краще керує доступними ресурсами. Мусимо підтримувати одне одного попри всілякі другорядні розбіжності. Відмінності у баченні майбутнього, світогляді й переконаннях ми зможемо розв’язати в обговоренні – по тому, як вистоїмо.

Росія поставила собі у 2022 році мету: знищити нас протягом тижнів, якщо не днів. Агресори своєї мети не досягли – і вже зрозуміло, що не досягнуть. Тому Україна вже перемогла. Цю перемогу треба втримати й розвинути. Чи зможемо це зробити – залежить від нас. Але мусимо це зробити, бо не маємо іншого вибору.

Історія знає чимало прикладів, коли менший і слабший перемагав тому, що стояв за правду, бився за власне життя, був кмітливішим, гнучкішим й більш інноваційним, швидше навчався й змінювався. Ми віримо, що невдовзі історія поповниться й нашим прикладом, а Україна врешті буде вільна, захищена, справедлива, заможна й квітуча.

Ольга Айвазовська, Максим Буткевич, Олександра Гнатюк, Євген Головаха, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Валерій Пекар, Олександра Матвійчук, Олена Стяжкіна, Ярослав Яцків.

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Ініціативна група "Перше грудня" Ініціативна група "Перше грудня" , Об'єднання українських інтелектуалів та громадських діячів
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