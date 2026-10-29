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У Дніпрі 30 жовтня оголосили Днем жалоби за загиблими від російських атак

У місті будуть приспущені прапори.

У Дніпрі 30 жовтня оголосили Днем жалоби за загиблими від російських атак
Фото: www.0629.com.ua

П'ятниця, 30 жовтня, оголошена Днем жалоби в Дніпрі для вшанування пам'яті загиблих внаслідок атаки росіян по цивільному потягу, а також - вшанування пам'яті всіх жертв російських атак у жовтні.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов. 

"За 14 жертвами, яких Hосія вбила зранку на залізничному вокзалі, і за ще 9 нашими земляками, чиї життя пацакські виродки відібрали за останній місяць", – написав Філатов у Telegram.

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"У міських лікарнях нині оговтуються поранені. Після кількагодинних операцій, стабілізації на апаратах ШВЛ та витягання з їхніх тіл десятків уламків. Сподіваємося на краще", – додав він.

Згідно з розпорядженням, у день трауру в Дніпрі будуть приспущені прапори, підприємствам і установам рекомендовано долучитись до вшанування пам'яті та вивісити на будівлях державні прапори з чорними стрічками.

Раніше також повідомлялося, що в Чернігові 30 жовтня оголосили Днем жалоби за загиблими від російських ударів. 

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