Укрзалізниця перегляне безпекові протоколи після удару росіян по вокзалу в Дніпрі

Укрзалізниця проводить посекундне розслідування трагедії на вокзалі Дніпра і планує переглянути безпекові протоколи.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Наразі з'ясовано, що повітряна тривога була оголошена по всьому вокзалу та станції Дніпро, а при наближенні російського безпілотника - додатково було визначено підвищену небезпеку. В електропоїзді було оголошено евакуацію. Помічник машиніста, згідно з протоколом, обійшов кожен вагон, а локомотивна бригада завчасно евакуювалася.

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"На жаль, попри це все, чимало людей у роковий момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак така значна кількість загиблих і поранених. Це жалюгідний підлий удар. Нічого іншого від росіян ми очікувати не можемо. Але можемо берегти себе... Вкотре в усіх деталях передивимося всі наші протоколи, щоб визначити, що ще можемо робити, або в той час, який лишається на реакцію, форсувати, або щоб кожен та кожна без винятків переміщувалися в безпечне місце!", - йдеться в повідомленні.

В УЗ наголосили, що вокзали, платформи та станції, потяги - сьогодні це пріоритетні цілі ворога.

"Ми не зупинимо бажання ворога нищити. Жодних надій на людяність і уникнення ударів по цивільних. Але ми маємо бути зібраними й максимально жорстко без жодних виключень дотримуватись безпекових правил та протоколів, щоб не давати ворогу досягати мети", - наголосив голова УЗ Олександр Перцовський.

Як повідомлялося, сьогодні росіяни атакували реактивним дроном цивільний електропотяг "Дніпро - Запоріжжя". Наразі відомо про 14 загиблих і 14 поранених.