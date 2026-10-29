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Росіяни вдарили FPV-дронами по муніципальному автобусу та маршрутці в Запоріжжі (оновлено)

Внаслідок атаки по автобусу постраждали четверо людей, після удару по машрутному таксі – один поранений.

Росіяни вдарили FPV-дронами по муніципальному автобусу та маршрутці в Запоріжжі (оновлено)
Удар по автобусу в Запоріжжі
Фото: Скриншот з відео

Російські військові атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. 

 Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Спочатку було відомо про 2 потерпілих – чоловіка та жінку. Потім кількість постраждалих зросла до 4.

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Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Вже за кілька годин ворожа армія повторила удар – цього разу по маршрутному таксі в центрі Запоріжжя, написав Семікін. Відомо про одну поранену людину.

Удар по маршрутці, Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА
Удар по маршрутці, Запоріжжя

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