НБУ спростив умови кредитування підприємств ОПК під державні контракти

Національний банк України ухвалив третій пакет змін для підтримки кредитування економіки з фокусом на оборонно-промисловий комплекс та енергетику. Нові правила дають банкам змогу гнучкіше оцінювати заставу та кредитні ризики підприємств, зокрема тих, що постраждали від російських атак. Про це повідомили у Міноборони.

Одна з ключових змін стосується підприємств, які виконують договори для сектору безпеки й оборони. НБУ підвищив із 0,3 до 0,75 коефіцієнт ліквідності застави у вигляді майнових прав за поставленими товарами і наданими послугами за такими договорами. Це означає, що банки зможуть враховувати більшу частину вартості такого забезпечення під час оцінювання кредитного ризику, пояснили у Міноборони.

«Зміни враховують специфіку оборонного виробництва: постачання товарів та послуг за державними контрактами є важливим джерелом доходів, водночас підприємства ОПК не завжди мають достатньо традиційної застави для отримання кредиту», — зазначили в оборонному відомстві.

До 1 вересня 2027 року банки зможуть приймати в заставу товари в обороті або переробці за їхніми фактичними залишками на дату оцінювання кредитного ризику. Це стосується кредитів строком до 18 місяців. Вартість застави не може перевищувати суму, визначену договором. Такий підхід дає підприємствам більше можливостей залучати кошти під наявні запаси та використовувати їх для поточних потреб виробництва, пояснили у Міноборони.

НБУ також дозволив банкам гнучкіше оцінювати здатність підприємств повертати кредити, якщо їхнє майно було суттєво пошкоджене, знищене або опинилося на замінованій території. У таких випадках банки зможуть враховувати прогнозні показники операційної діяльності підприємства. Це дає змогу оцінювати не лише поточний фінансовий стан бізнесу, а й можливості його відновлення. Разом із реструктуризацією боргів такий підхід може полегшити підприємствам відновлення роботи, зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, у вересні 2026 року уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості. Пільгове кредитування для українських оборонних підприємств збільшили в 5 разів — зі 100 млн до 500 млн грн. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати ці кошти на оборотний капітал під пільгові ставки 5-10% річних, залежно від суми позики.