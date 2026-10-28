Рада схвалила нові правила управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Зокрема, передбачено оновлення складу та порядку формування адміністративної ради, посилення вимог до її членів, створення аудиторського комітету та посилення ролі внутрішнього аудиту.

Верховна Рада ухвалила сьогодні законопроєкт №15269 про нові правила управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

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Зокрема, передбачено оновлення складу та порядку формування адміністративної ради та посилення вимог до її членів.

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