Рада схвалила нові правила управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Верховна Рада ухвалила сьогодні законопроєкт №15269 про нові правила управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Документ пропонує вдосконалити систему корпоративного управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до вимог євроінтеграції.
Зокрема, передбачено оновлення складу та порядку формування адміністративної ради, посилення вимог до її членів, створення аудиторського комітету та посилення ролі внутрішнього аудиту.
Законопроект спрямований на:
- уточнення окремих положень щодо підзвітності та звітності Фонду;
- оновлення складу та порядку формування адміністративної ради Фонду;
- посилення вимог до членів адміністративної ради Фонду;
- пропонується доповнити повноваження адміністративної ради щодо:
- уточнення порядку роботи адміністративної ради Фонду;
- запровадження на рівні закону аудиторського комітету адміністративної ради Фонду;
- уточнення вимог до членів виконавчої дирекції Фонду;
- уточнення повноважень виконавчої дирекції Фонду щодо:
- удосконалення процедури добору директора-розпорядника Фонду.
- уточнення вимог до директора-розпорядника Фонду та механізму безперервності управління;
- уточнення повноважень директора-розпорядника Фонду в частині наділення директора-розпорядника повноваженнями щодо призначення та звільнення заступників директора-розпорядника, включення з числа працівників Фонду члена виконавчої дирекції;
- оновлення законодавчого регулювання внутрішнього аудиту у Фонді;
- посилення відкритості інформації щодо процедур виведення банків з ринку.